“Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!” Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры

“Так что как говорят у нас на Хмельнитчине: какой [греческий остров] Миконос, девочки? Какая [испанский курорт] Ибица? Вам уже давно за 30! Теперь только самый старый курорт Европы – Мадейра”, – в шутку обратилась к подписчикам Никитюк.

По словам ведущей, последний раз она была здесь четыре года назад, когда снималась в очередном выпуске телепрограммы о путешествиях “Орел и решка”.

фотогалерея

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Фото: lesia_nikituk / Instagram



Фото: lesia_nikituk / Instagram



Фото: lesia_nikituk / Instagram



Фото: lesia_nikituk / Instagram



Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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