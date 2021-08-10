Скандальный дрифт на Софийской площади и откровения Чауса. Главное за день

На Донбассе ранены трое украинских военных

Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Трое военнослужащих были ранены, один из них – в тяжелом состоянии.

В Киеве устроили дрифт на Софийской площади, разгорелся скандал

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили под брендом Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. На брусчатке остались следы от шин.

В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull – на авто была эта надпись. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана. Украинцы в соцсетях резко раскритиковали компанию.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки, и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб для брусчатки на площади от гонок оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла производство по статье “хулиганство”. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

Red Bull принесла извинения за видеосъемку, проведенную без разрешений, пообещала отмыть площадь и “сделать все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом”.

Резников предложил разместить войска США в Украине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, находясь с визитом в США, заявил, что важно расширить пакет безопасности для Украины, и в первую очередь – развернуть силы ПВО, “даже путем размещения американских подразделений”.

Он также заявил, что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное и готовится разместить в Крыму ядерное оружие.

Кроме того, министр подчеркнул, что реализация газопровода “Северный поток – 2” – “почти гарантированная эскалация для Украины и стран Балтии”, угроза для Польши, зависимость и шантаж в будущем для остальной Европы.

Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал от похитителей

Подозреваемый во взяточничестве экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Украина требует объяснений от Беларуси после заявлений Лукашенко

Временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева вызвали в МИД Украины и предупредили, что заявление называющего себя президентом Александра Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля. МИД запросил от белорусской стороны объяснения словам Лукашенко.

На заявления Лукашенко ответил также журналист Дмитрий Гордон, которого политик назвал “мерзавцем” и предложил посадить в СИЗО.

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В госбюджет Украины поступил первый миллиард гривен от игорного бизнеса

Сумма, поступившая в государственный бюджет Украины от игорного бизнеса, достигла 1 млрд грн, сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину

В Украину впервые за 311 лет доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ее выставят для просмотра в Софии Киевской.

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