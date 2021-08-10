Пашинян оценил роль ОДКБ в безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшей во вторник в Ереване встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем сообщил о ключевой роли ОДКБ в системе безопасности республики.

«Мы высоко оцениваем наше членство в Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ – один из ключевых элементов системы безопасности Армении с обширной зоной ответственности. К сожалению, во многих местах напряженность растет. И по этой причине мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые возникли в последнее время с точки зрения безопасности Армении, но и в более широком смысле», – приводит слова Пашиняна РИА «Новости».

Как считает премьер-министр Армении, возникшие в зоне ответственности ОДКБ вызовы нужно преодолеть с честью. «Конечно, ОДКБ – это, прежде всего, организация, которая решает проблемы политическими методами…. Это военно-политическая организация… Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы преодолеть противоречия и вызовы, которые возникают в зоне ответственности ОДКБ, политическими методами. И думаю, что у организации есть очень большие возможности для решения возникших проблем политическими методами», – сказал Пашинян.

Он напомнил, что в республике за последние два-три месяца сложилась кризисная ситуация, которая представляет реальную угрозу безопасности Армении. «К сожалению, азербайджанские ВС незаконно находятся на нашей территории уже несколько месяцев. Конечно, обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию. Должен сказать, что фактически в ОДКБ впервые мы сталкиваемся с такой специфической ситуацией, мы должны очень внимательно изучить ее, чтобы еще больше повысить эффективность механизмов организации. Думаю, ваш визит также очень важен в этом плане. В этом контексте мы тоже очень серьезно относимся к нашему председательству (в ОДКБ), мы к нему готовимся», – отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения привержена реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января по Карабаху. «Для нас очень важно создать необходимые условия для поиска конкретных решений по открытию региональных коммуникаций. Для нас очень важно начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Конечно, для этого должны быть созданы конкретные условия. Надеюсь, я убежден, что действительно есть возможности для решения этой кризисной ситуации, которая возникла на армяно-азербайджанской границе на участке Сотк-Хознавар, политическими методами», – отметил Пашинян. Он выразил надежду, что в рамках ОДКБ можно прийти к конкретным решениям, в частности, по мониторингу ситуации.

Ранее во вторник глава Минобороны Армении прибыл с рабочим визитом в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу. В прошлый четверг Армения подтвердила размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.

Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ранее Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.