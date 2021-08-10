 

Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

10.08.2021, 22:38, Новости дня
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Российский самолет Ил-76 во вторник вечером прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции.

Как сообщили в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов, передает ТАСС.

По словам представителей посольства России, вскоре в аэропорту приземлится второй Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров.

Кроме того, как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

Накануне президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В понедельник Греция запросила у РФ второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении сильных природных пожаров в Греции. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов.



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