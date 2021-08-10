 

В новой версии WhatsApp исправлен баг, не позволявший загружать старые сообщения

10.08.2021, 22:36, Новости дня
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Команда разработчиков выпустила очередное обновление для мессенджера WhatsApp, в который внесены исправления. Ранее на устройствах, работающих с операционной системой Android, невозможно было загрузить старые сообщения.

Как поясняют эксперты, баг проявлялся в том, что в программе начинались сбои при попытке прокрутить сообщения в чате на несколько дней назад.

На сегодня ошибка исправлена. Проблем исчезает сразу после того, как на устройство загружают новую версию под номером 2.21.17.1. Найти обновление можно в интернет-магазине Google Play. Напомним, что ранее WhatsApp внедрил новую функцию, которая позволяла автоматически удалять все сообщения сразу после отправки. Данная возможность позволяла сразу очищать мессенджер от лишнего контента.



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