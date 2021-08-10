 

Среди нынешних владельцев iPhone 44% планируют купить новый аппарат 13-й линейки

10.08.2021, 22:36, Новости дня
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Исследования показывают, что почти половина нынешних владельцев iPhone планируют приобрести одну из моделей новой тринадцатой линейки. Если точнее, то речь идет о 44% пользователей, говорят аналитики рынка.

Высокая оценка потребителей очень важна для компании. Подобные исследования настроений клиентов проводятся периодически. В прошлый раз намерение приобрести аппарат «яблочной» компании выразили на 2,7% меньше владельцев iPhone.

Напомним, что новая тринадцатая линейка смартфонов Apple должна выйти в ближайшее время. В ней будут представлены четыре основные версии, в том числе премиум-класса и та называемая «мини» – с относительно небольшим размером экрана.



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