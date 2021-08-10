Фонд госимущества объявил аукцион по аренде терминала С аэропорта Борисполь

Стартовая цена аренды составляет около 127,6 тыс. грн в месяц. Объекты будут арендовать на пять лет.

Общая площадь объекта – более 3 тыс. м². Здание терминала С занимает 1226,70 м², а дороги и площадки – 1852 м².

Фонд сообщил об удовлетворительном техническом состоянии объекта после ремонта.

“Имеется электрификация (60 кВт), водоснабжение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключены счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации: телефонизация, интернет”, – отметили в фонде.

Контекст:

Терминал C аэропорта Борисполь был предназначен для обслуживания VIP-пассажиров, в первую очередь персональных самолетов малой авиации, писало LB.ua. Он расположен справа от терминала B и был оснащен собственной охраняемой парковкой. В терминале находились отдельные комнаты отдыха, зал для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов.

Этот терминал закрыт с 2012 года, обслуживание VIP-пассажиров перевели в премьер-зал терминала D.

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