 

Фонд госимущества объявил аукцион по аренде терминала С аэропорта Борисполь

10.08.2021, 21:50, Новости дня
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Стартовая цена аренды составляет около 127,6 тыс. грн в месяц. Объекты будут арендовать на пять лет.

Общая площадь объекта – более  3 тыс. м². Здание терминала С занимает 1226,70 м², а дороги и площадки – 1852 м².

Фонд сообщил об удовлетворительном техническом состоянии объекта после ремонта.

“Имеется электрификация (60 кВт), водоснабжение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключены счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации: телефонизация, интернет”, – отметили в фонде.

Контекст:

Терминал C аэропорта Борисполь был предназначен для обслуживания VIP-пассажиров, в первую очередь персональных самолетов малой авиации, писало LB.ua. Он расположен справа от терминала B и был оснащен собственной охраняемой парковкой. В терминале находились отдельные комнаты отдыха, зал для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов. 

Этот терминал закрыт с 2012 года, обслуживание VIP-пассажиров перевели в премьер-зал терминала D.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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