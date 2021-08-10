Прокуратура открыла производство по факту убийства осужденных украинцев в колонии “ДНР”

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10.08.2021, 21:50, Новости дня
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Досудебное расследование подтвердило, что 6 августа 2021 года на территории колонии в городе Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные.

“Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего юноши”, – говорится в сообщении.

Сведения о другом убитом устанавливаются, а информацию об убийстве третьего осужденного еще проверяют.

Досудебное расследование ведет следственный отдел полиции №1 Краматорского управления полиции в Донецкой области.

Контекст:

В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины, заявляла советник главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Гайдэ Ризаева. Один из них – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего мужчины. Известно имя еще одного убитого – это Давыдов Александр. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что все погибшие были осуждены еще до начала российской агрессии на Донбассе. Она отметила, что один из убитых в колонии ранее обращался к ней с заявлением о переводе для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию, но процесс перевода из ОРДЛО заблокирован оккупационными властями. 

Позже представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что в настоящее время подтверждено убийство двух украинцев, отбывавших наказание в кировской колонии. По его информации, мотивом конфликта, повлекшего гибель людей, являются “криминальные разборки” на почве мошеннического “бизнеса”.

Украинская делегация вынесет этот вопрос на ближайшее заседание трехсторонней контактной группы, которое должно состояться 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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