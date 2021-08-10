 

В прокуратуре Киева сообщили об изъятии автомобилей, которые дрифтовали на Софийской площади

10.08.2021, 21:50, Новости дня
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“По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, продолжаются следственные действия”, – рассказала Максимец.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3130921883854199&id=100008092540958

Контекст:

Утром во вторник на Софийской площади в Киеве проходили рекламные съемки, автомобили Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. 

В КГГА заявили, что Red Bull планировала проводить съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте.

“Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тыс. м2 мощения – традиционного киевского желтого клинкерного кирпича”, – сообщил замглавы КГГА Константин Усов.

Он добавил, что Red Bull “не предприняла никаких мер для обеспечения безопасности пешеходов”. “Ну а Red Bull скажу прямо: вы просто последние мудаки”, – резюмировал Усов.

По данным КГГА, ущерб от дрифта на Софийской площади в Киеве составил около 50 тыс. грн, но в процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться.

По словам первого замглавы КГГА Алексея Кулебы, организаторы съемок пренебрегли запретом муниципалитета на проведение дрифта на автомобилях.

“Национальный заповедник “София Киевская” принадлежит всемирному наследию ЮНЕСКО. Экстремалы испачкали и повредили резиной автошин каменную брусчатку”, – отметил Кулеба.

В столичной полиции рассказали об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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