“Это был недосмотр, мы глубоко сожалеем”. Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади

“Red Bull Украина” просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, получилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это был недосмотр с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем”, – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что с самого начала были намерены убрать место мероприятия и оставить его в том же состоянии, в котором оно было до начала съемок. Эта работа сейчас продолжается.

“Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет”, – пообещали в компании.

Скриншот: redbullua / Instagram

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull – на авто была эта надпись. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки, и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб для брусчатки на площади от гонок оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла производство по статье “хулиганство”. При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

Площадь сейчас отмывают от следов шин, сообщил в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.

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