 

В Турции на острове Бургазада обнаружено тело пропавшего россиянина

10.08.2021, 21:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами, сообщил источник в турецкой полиции.

«В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в Турции пропал житель России Макар Рагин, его решили искать на Принцевых островах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / На Украине из-за ссылки на порносайт в школьном учебнике возбудили дело

07.09 / Литва опасается, что Лукашенко может лишить Беларусь независимости

02.04 / Собака вырвала микрофон из рук журналистки российского телеканала “Мир 24”. Видео

16.10 / Помпео обвинил РФ, Китай и Индию в распространении дезинформации в США перед выборами

29.11 / Сербия передумала высылать посла Черногории

22.07 / Суд арестовал бренды косметики Natura Siberica

28.05 / Маас о санкциях против Беларуси: Речь пойдет о людях, компаниях и платежных операциях

18.01 / Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»

28.11 / Не хватает данных — AstraZeneca проверит свою вакцину дополнительными испытаниями

02.03 / “Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут” – Рада начала использовать сенсорную кнопку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика