В Турции на острове Бургазада обнаружено тело пропавшего россиянина

На острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами, сообщил источник в турецкой полиции.

«В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в Турции пропал житель России Макар Рагин, его решили искать на Принцевых островах.