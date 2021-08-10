Карпин провел встречу с Дзюбой в Петербурге

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин встретился с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, информирует портал Eurostavka.

Отмечается, что тренер общался с футболистом около двух часов. Карпин поговорил и с другими игроками «Зенита»: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, информирует портал Eurostavka.

Отмечается, что Карпин уже встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Как информирует Telegram-канал «Рашен Football», разговор Карпина и Дзюбы прошел конструктивно. Отмечается, что футболист и тренер забыли прошлые обиды, при этом вызов в сборную Дзюбе не гарантирован.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В понедельник, 26 июля, Карпин официально стал главным тренером сборной России.