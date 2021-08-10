 

На Украине компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана

10.08.2021, 21:44, Новости дня
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Государственная служба геологии и недр Украины лишила предприятие «Межиреченский ГОК» (МГОК), которое входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд, сообщила пресс-служба Group DF.

«Четвертого августа 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) своим приказом №569 лишила законного победителя аукциона «Межиреченский ГОК» (МГОК) права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что во вторник между государственной службой геологии и недр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

В Group DF заявили, что Объединенная горно-химическая компания направила письмо в Госгеонедра, в котором «выдвинула ряд беспочвенных обвинений в отношении МГОК, обвинив компанию в «финансировании терроризма и действиях в интересах России», ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года». Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.

В компании утверждают, что это письмо послужило поводом для Госгеонедр приостановить подписание договора с «Межиреченским ГОК» и направить соответствующие запросы в Главное управление СБУ и Государственную службу финансового мониторинга.

«Group DF официально заявляет, что каких-либо законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», – заявили в компании.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ».



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