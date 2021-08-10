Учебный корпус с дошкольным отделением построят в районе Аэропорт

В Москве родители не испытывают проблем с

устройством детей в образовательные учреждения благодаря активному строительству детских садов и школ. Кстати, по показателю

пешеходной доступности объектов образования Москва уже опережает Нью-Йорк и

Лондон. Такие здания появляются во всех районах столицы.

Так, в районе Аэропорт за счет городского бюджета построят учебный

корпус на 350 мест с дошкольным отделением на 50 человек.

Новое учебное заведение расположится по адресу: улица Константина Симонова, владение 3, строение 1.

Старое здание детского сада, которое здесь находится, снесут.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что дошкольное учреждение рассчитано на две группы для детей старшего возраста, а школа — на

четыре параллели первых и вторых классов и по три параллели третьих-четвертых

классов обучения.

Проект учебного корпуса предусматривает инклюзивное обучение, то есть здесь смогут учиться и дети с ограниченными физическими возможностями. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют групповую площадку для дошкольного отделения и спортивные площадки для дошколят и учащихся.

“Срок действия разрешения на строительство – до 27 мая 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику приступить к работам”, – сказал Войстратенко.

По словам председателя Мосгосстройнадзора, как только застройщик сообщит о начале работ, будет составлена программа проверок учебного корпуса на весь период строительства. Контролировать возведение здания также будут специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

“Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований”, – уточнил

Войстратенко.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что новый учебный корпус построили в Ховрине. Новое здание на Петрозаводской улице относится к школе № 597. Здесь обустроили учебные кабинеты, классы технического черчения и моделирования, робототехники и электрооборудования, химии и биологии, изо, астрономии и проектную мастерскую.