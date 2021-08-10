 

Единый читательский билет в Москве оформили более 555 тысяч человек

10.08.2021, 21:34, Разное
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Москва всегда была читающим городом. Сейчас современных и комфортных библиотек в столице порядка пятисот. Во всех округах они разные, но главное, что воспользоваться их услугами стало гораздо удобнее — надо лишь оформить единый читательский билет. При наличии этой карты регистрироваться в других библиотеках не надо.

С апреля 2021 года на портале mos.ru
заработал сервис “Библиотеки Москвы”. С его помощью можно не только найти нужную книгу, но и забронировать ее: пользователю останется только прийти в библиотеку и забрать издание. На данный момент общий фонд библиотек, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе, превышает 13 миллионов изданий.

Также сообщается, что единый читательский билет уже оформили более 555 тысяч москвичей, а с начала года владельцы такой карты взяли в столичных библиотеках свыше шести миллионов изданий.

Кстати, самой читающей аудиторией в столице пока остаются горожане в возрасте от 31 до 55 лет. Наибольший интерес читатели проявляют к произведениям современных авторов. Москвичи читают фэнтези, современные любовные романы и детективы.

Самые любимые авторы читателей из Москвы – Майкл Шейбон с романом “Приключения Кавалера и Клея” и Риз Боэун с детективным романом “На поле Фарли”. Москвичи старшего поколения предпочитают читать “Брисбен” Евгения Водолазкина. Также жители старше 55 лет часто выбирали “Рябиновый клин” Дины Рубиной и роман “Дети мои” Гузели Яхиной.

Школьники по-прежнему читают серию романов о волшебнике Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Также учащиеся часто берут серию детских детективов Геннадия Филимонова и книгу “Приключения Тинтина”. Произведения русских классиков из школьной программы тоже востребованы по сей день.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о ремонте библиотеки № 77 в Восточном Измайлове. Специалисты очистят кирпичные фасады от краски, сделают обшивку парапета, установят новые окна и входные двери. Также запланировано обновление входных групп, в том числе – пандуса. Внутри здания заменят часть перегородок, установят двери, полностью обновят отделку всех помещений.



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