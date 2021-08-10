Она стояла под дверью – Личное мнение
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Три с половиной часа — ровно столько, по сведениям РенТВ, женщина со своими детьми стояла под дверью квартиры, откуда её выгнал с детьми 30-лет сожитель.
Не просто стояла — ждала, пока пьяный урод насиловал девочку, подружку её детей.
Фото: Соцсети
Женщина не позвонила в полицию. Не позвала на помощь. От имени ребёнка она переписывалась с дядей девочки по её смартфону.
6 августа девочка пришла в гости к подружкам, а их отец, будучи уже в пьяном состоянии, выставил всех из дома. Как отмечает РенТВ, женщина слышала крики школьницы и только спустя 3,5 часа назвала дяде жертвы адрес.
«В Москве произошел вопиющий случай изнасилования 14-летней девочки. 30-летний москвич несколько часов забавлялся со школьницей, при этом его гражданская жена с детьми ждала за дверью и не звонила в полицию», — МК
Это событие не выходит у меня из головы уже несколько дней. Я не могу понять ход мыслей женщины, стоявшей под дверью.
Её выгнали. Выгнали вместе с детьми. Она стоит и слышит, как сожитель насилует ребёнка.
И молчит. Что у неё в голове?
Насильника задержали, конечно. Он уже был дважды судим — за грабёж и убийство. Теперь ему вменяется сразу три статьи: Незаконное лишение человека свободы, Изнасилование несовершеннолетней, Насильственные действия сексуального характера.
Отсидит и наверное скоро выйдет, как это часто бывает.
Примет ли его назад сожительница, стоявшая под дверью, я не знаю. Я не знаю, потому что не понимаю, что с этой женщиной.
А вы? Вы её понимаете?
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Источник: Лена Миро
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