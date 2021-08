Губернатор Нью-Йорка заявил, что покинет свой пост. Его обвинили в сексуальных домогательствах

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах, впрочем, он отрицает свою вину.

“Учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу помочь сейчас – это отойти в сторону”, – сказал Куомо во вторник.

BREAKING: New York Gov. Andrew Cuomo announces he is resigning in 14 days.

“Given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing.” https://t.co/xvFlqInxmP pic.twitter.com/8g1se7o2Og

— CBS News (@CBSNews) August 10, 2021

Известно, что Куомо на посту заменит вице-губернатор Кэти Хочул.

Контекст:

Куомо – член Демократической партии, занимает пост губернатора с 2011-го года. Ранее он рассматривался как возможный кандидат в президенты США, сообщало Reuters.

3 августа прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин. По данным пятимесячного расследования, которое обнародовала на брифинге прокурор штата Летиция Джеймс, Куомо “трогал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии” женщинам, в связи с чем его офис превратился в “токсическое рабочее место”.

Заявление Джеймс поддержал президент США Джо Байден, он ранее говорил, что Куомо должен покинуть свой пост, если расследование подтвердит правдивость обвинений.

Губернатор Нью-Йорка отвергал обвинения и заявлял, что не планирует подавать в отставку.

—