Стало известно состояние отравившихся в поезде детей

Состояние детей, попавших в больницу после отравления в поезде Мурманск-Адлер, на данный момент оценивается как удовлетворительное, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«На сегодняшний день в медицинских организациях Краснодарского края остается 51 ребенок, госпитализированный ранее с поезда сообщением Мурманск-Адлер с признаками кишечной инфекции. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни нет», – приводит сообщение РИА «Новости».

Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.