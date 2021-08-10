 

Месси успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с «ПСЖ»

10.08.2021, 20:50, Новости дня
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Аргентинский футболист Лионель Месси прошел медицинский осмотр для перехода во французский «ПСЖ», сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что 34-летний нападающий после этого отправился в отель, чтобы завершить все дела для заключения договора с французским клубом, передает РИА «Новости». Также сообщается, что Месси примет участие в среду в пресс-конференции, которую анонсировал «ПСЖ».

О том, что Месси покинул клуб, было объявлено 5 августа. Испанский футбольный клуб «Барселона», в котором Месси дебютировал в 2004 году, не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование. Лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы. За 18 сезонов вместе с командой аргентинец десять раз выиграл национальеый чемпионат и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.



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