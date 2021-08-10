 

Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ

10.08.2021, 20:50, Новости дня
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Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили на время внеплановой проверки Минобрнауки после жалоб студентов на обучение и условия проживания, сообщил врио ректора университета Андрей Хамров.

«Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанном временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил в разговоре с РБК Хамров. Первыми на отстранение Починок обратили внимание журналисты издания DOXA», – информирует РБК.

Отмечается, что Починок отстранена от должности ректора РГСУ на период с 30 июля по 6 сентября. Основанием для отстранения значатся статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа).

По словам Хамрова, в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.». Также он добавил, что решение о восстановлении в должности Починок либо о ее окончательном отстранении от должности ректора будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Ранее адвокат Сурен Аванесян заявил, что проректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгения Старожука и гендиректора компании «Вторцветмет» Олега Гарина подозревают в хищении 500 млн рублей.



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