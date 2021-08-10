 

Среди 5G-смартфонов под управлением Android лидирует Xiaomi

10.08.2021, 20:48, Новости дня
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На мировом рынке смартфонов, поддерживающих беспроводную связь пятого поколения, компания Xiaomi стала заметной уже давно. Но только теперь ее признали безусловным лидером в сегменте мобильных устройств данного класса, находящихся под управлением операционной системы Android.

Всего, по данным статистики, во втором квартале текущего года было продано 94,6 миллиона Android-смартфонов с поддержкой 5G. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104%.

При этом каждый четвертый проданный гаджет из данной категории (25,7%) был выпущен на заводах китайской компании Xiaomi. Китай вообще контролирует более половины мирового рынка в данном сегменте. На втором месте компания Vivo (18,5%), на третьем – Oppo (17,9%).



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