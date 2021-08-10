В РФ представлен безрамочный монитор Acer SB220QBI

Новая модель монитора SB220QBI, выпущенного в компании Acer, представлена на российском рынке. По словам разработчиков, данная модель будет предлагаться в стандартной комплектации с диагональю экрана 21,5 дюйма.

Особенностью устройства является отсутствие рамки вокруг экрана, что пока еще выглядит весьма непривычно. Изображение обещают в стандарте качества Full HD, что означает отображение картинки с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления кадров составляет 75 Гц. Время отклика – 4 мс.

Как поясняют разработчики, отсутствие рамки может послужить весьма функциональной особенностью, так как в этом случае экраны можно использовать как составные части многодисплейных конфигураций.