 

В РФ представлен безрамочный монитор Acer SB220QBI

10.08.2021, 20:48, Новости дня
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Новая модель монитора SB220QBI, выпущенного в компании Acer, представлена на российском рынке. По словам разработчиков, данная модель будет предлагаться в стандартной комплектации с диагональю экрана 21,5 дюйма.

Особенностью устройства является отсутствие рамки вокруг экрана, что пока еще выглядит весьма непривычно. Изображение обещают в стандарте качества Full HD, что означает отображение картинки с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления кадров составляет 75 Гц. Время отклика – 4 мс.

Как поясняют разработчики, отсутствие рамки может послужить весьма функциональной особенностью, так как в этом случае экраны можно использовать как составные части многодисплейных конфигураций.



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