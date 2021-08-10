Мнение: Доклад по климату

Вчера был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК). Доклад (или отчет), понятно, касался климатических изменений и содержал немалое количество откровенно алармистских моментов.

Увы, но есть ряд обстоятельств, которые не позволяют рассматривать такой доклад без сопутствующих ему обстоятельств.

Первое обстоятельство очевидно: ООН утратила роль площадки согласования интересов, так как являлась механизмом функционирования двуполярного мира. С его исчезновением международные структуры стали бесхозными, а потому международная бюрократия прямо заинтересована в создании условий своей востребованности. Кризисы глобального характера — это как раз то, что может стать причиной восстановления интереса к международным площадкам. Зачем создавать что-то, если оно уже есть?

Уже поэтому международная бюрократия прямо заинтересована в глобальных проблемах, а если их нет — то в создании хотя бы призрака этих проблем. В конце концов, неважно, что существует на самом деле, важно — верим ли мы в это.

Именно такая мотивация наблюдается у международной структуры ВОЗ — причем нынешний кризис с «пандемией» не первый. Отметилась и организация по продовольствию, стращая всех глобальным голодом. Климатическая катастрофа — новая жуткая картина, которую широкими мазками рисуют «международные эксперты» из соответствующей ооновской комиссии.

В этом смысле не учитывать прямую заинтересованность международных бюрократических структур нельзя.

Второе обстоятельство заключается в том, что все эти международные организации обладают определенным функционалом и правовыми механизмами. Они, механизмы, носят не обязывающий характер, но при определенном стечении обстоятельств становятся основой для решений на национальном уровне. Мы видим по нынешней «эпидемии» – российские фашисты принимают ключевые решения по организации террора не просто так, а опираясь на рекомендации ВОЗ. Безоговорочно и не подвергая их сомнению. В то же самое время рекомендации и решения, которые не вписываются в политику режима, подвергаются не просто сомнению, а откровенно бойкотируются или максимально игнорируются — скажем, тот же допинговый скандал. Значит, истребление населения «по рекомендациям ВОЗ» вполне соответствует политике режима, поэтому их и не подвергают сомнению.

Третье обстоятельство — ангажированность международных структур. Глобальные корпорации давно прибирают к рукам бесхозное хозяйство, оставшееся после краха двуполярного мира. Что в целом разумно: важны не структуры, а их функционал и полномочия. Ранее их контролировали национальные государства, теперь же к ним утрачен интерес. Корпорации же прямо готовятся к схватке с национальными государствами за перераспределение полномочий — в первую очередь в области стандартов. И международные структуры в этом плане вполне подходящий инструмент перехвата полномочий. Соответственно, международная бюрократия начинает играть роль в уже идущей схватке, и точно не на стороне национальных государств.

Есть и иные соображения и обстоятельства. Но и этих трех достаточно, чтобы сделать вывод: любые рукотворные кризисы под эгидой международной бюрократии отвечают интересам разгорающейся глобальной борьбы за полномочия. Реальное содержание самих кризисов роли не играет. Те же климатические изменения вполне могут происходить, но их причина может находиться далеко за рамками заявленных «экспертами». Сам факт обсуждения содержательной части подобных докладов уже играет на руку их выгодополучателей. Это как с выборами в путинской России — вы можете сколько угодно не соглашаться с Единой Россией, но раз вы пришли на участок — вы легитимизируете российский фашизм, придавая ему устойчивость.

Ну, и то, что климатом теперь в России занимается Чубайс — весьма любопытный маркер. Этот человек никогда и ни при каких обстоятельствах не сделает ничего, что будет полезным для страны и народа. Наоборот — его фамилия говорит сама за себя в любой истории.

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