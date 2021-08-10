Мнение: Как жили индустриализаторы, дефицит до Горбачёва и памятник Сталину от Лукашенко

1. Некоторые товарищи, на которых я не буду сейчас показывать пальцем, требуют брать пример со Сталина, перенимать его опыт по грамотному развитию экономики. Лично мне кажется, что учиться у Сталина не нужно. Цитирую воспоминания об одной из знаменитых строек той эпохи, Кузнецкстрое. Напомню, именно эту стройку воспел Владимир Маяковский в стихотворении «Город-сад»:

https://takoe-nebo.livejournal.com/893058.html

Жилья не было, рыли землянки из двух комнат, утеплялись соломой, еловыми ветками, буржуйки и уголь выдавали бесплатно. Половина новорождённых погибла в таких домах. Зимой спали в шапках – проснёшься, голова примёрзла к подушке, роба покрыта коркой льда.

К некоторым построенным баракам комбината боялись подходить даже милиционеры, в них собирались расконвоированные зэки, тоже строители комбината, пили, дрались, играли в карты на жизнь человека.

Зато на Площади Побед в 1932 году был положен первый асфальт, рабочие разувались, проходя по нему, старались не трясти грязными калошами и сапогами.

В 1932 году на одного работника приходилось от 1,5 до 3,5 квадратных метра жилья, теснота была невероятной. В конце лета 1931 года на стройке вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Летом 1932 года – эпидемия малярии. Осенью того же года началась эпидемия сыпного тифа, ситуация с заболеванием вшами становится критичной. Проблемы со здравоохранением решались очень медленно, финансирование было крайне скудным. По данным главврача И.В. Родовича, за 1935 год из Сталинска уехало 124 человека медицинского персонала.

…Итак, через 4 года после начала стройки.

«Бараки мы застали в таком состоянии: сделаны из сырого леса, засыпаны навозом. В дождь сверху капает пронавоженная вода. Окна не вставлены. Сырость. Матрацев нет. Уборщиц нет. Зимовать в таких помещениях и в таких условиях было невозможно. Вновь отстроенные бараки занимались неорганизованно: кто первый захватил место, тот и живёт» (Из воспоминаний секретаря райкома Кузнецкстроя Андрея Кулакова).

Лично я, капиталист, особой эффективности тут не вижу. При капитализме перед началом стройки всегда готовят стройплощадку, обеспечивают необходимые условия для работ. Ставится бытовка для жилья, закупаются инструменты, материалы, расходники и спецодежда. Проводится электричество, решается вопрос с канализацией.

Держать строительных рабочих в бараках без окон — это варварство. Во-первых, рабочие тоже люди, капиталистическая этика требует снабдить их человеческими условиями труда. Во-вторых, при капитализме принудительный труд запрещён, поэтому рабочие просто откажутся работать в тесноте, сырости и холоде, даже если их попросить. В-третьих, даже если соображения этики по каким-либо причинам не принимаются в расчёт, включается элементарная хозяйственность. Слабые, голодные и больные люди, которые не могут даже поспать в тепле, очень плохие работники. Они будут работать медленно и выдавать сплошной брак.

Если коммунисты за четыре года не сумели справиться со строительством тёплых бараков, с подвозом продовольствия, со снабжением элементарными инструментами, это говорит не только об их бесчеловечности, но и об их крайней управленческой слабости. За подобный провал, пожалуй, полетели бы головы даже у вельмож фараона в Древнем Египте.

Сейчас некоторые призывают повторить сталинскую индустриализацию. Это очень глупо. Зачем гробить жизни и здоровье десятков тысяч людей, получая на выходе результат, которого может добиться сотня квалифицированных работников под руководством обычного капиталистического менеджера?

2. Народ пишет, что дефицит в СССР появился только при Горбачёве, во второй половине восьмидесятых. Это не вполне верно. В некоторых привилегированных регионах, действительно, простые продукты можно было купить относительно свободно. Тем не менее в условной Костроме дефицит, начавшись после Гражданской войны, так толком и не закончился до самого конца советской власти. Вот, к примеру, любопытные записи известного жителя этого славного города (цитирую небольшую часть):

https://misand.livejournal.com/22452.html

1958 год 4 марта

К шести часам утра пришла на избирательный участок старушка. Корреспондент, надеясь на патриотизм старушки, задал ей вопрос: “Что вас привело на избирательный участок так рано?” – “А я думала, милый, колбаску давать будут!”

1976 год 29 декабря

Пенсионерам дают талоны на мясо в домоуправлениях (1 кг на пенсионера). Впрочем, не талоны, а “приглашения”. Получаешь “приглашение” и идешь в магазин. Сегодня “Северная правда” отправила своих представителей в магазин, чтобы получить мясо (по 1 кг на работника). Именно так “дают” мясо: трудовым коллективам. В магазине же сказали, берите тушу и рубите сами. Редакционные женщины возмутились и ушли. После телефонных переговоров с начальством, мясо обещано завтра: и разрубленное, и высшего сорта. Сегодня жена Камазакова (прим. Камазаков – заместитель редактора газеты “Северная правда”), член областного суда, целый день рубила мясо. Этому “коллективу” мясо выдали тушей. Рубили, взвешивали, торговали.

1977 год 25 октября

… в эти дни повсюду по конторам собирают по 7-8 рублей (на колбасу и за курицу), чтобы можно было отметить 60-летие родного государства. Сам видел, как в отделе комплектования областной библиотеки среди стоп новых книг на полу лежали грудами куры и стоял густой запах. Все ходили и посмеивались. (Вероятно, на фабриках и для пенсионеров через жилконторы – те же дары.)… В эти дни в магазинах нет туалетного мыла. Нет конфет. Само собой разумеется, нет мяса (на рынке в очередь – по четыре рубля за кг), колбасы, сала и прочего.

1977 год 30 октября

Виктор Б. уверял меня, что ливерная колбаса ныне переименована в “растительную” (58 и 60 копеек за килограмм). Сегодня впервые я попробовал пить кофейный напиток производства ростовского (ярославского). Состав: ячмень – 75 процентов, овес – 15 процентов, рожь – 10 процентов. Пить можно, но действия никакого. Пахнет зерном.

1977 год 13 ноября

Уже больше недели, а может быть, еще дольше, в городе нет электрических лампочек. Когда я ходил искать стосвечовые, еще были в продаже лампочки в 40 ватт. Сейчас и они исчезли. У нас в люстре из трех лампочек перегорели две. Так и сидим при включённой настольной лампе… Но мы привыкли и к таким нехваткам – и это уже было…

1977 год 22 декабря

В магазине старая женщина проворчала: “Лучше бы масло давали по карточкам: двадцать пять грамм на человека в день – вот бы всем и хватило. А то у одних есть, у других – нет”. На областном собрании физкультурного актива представители из районов говорили о том, что нельзя ждать никаких результатов от штангистов, потому что спортсмен в районе, да и в областном центре, не может поддерживать необходимый режим питания. Все запасы пищи, которые я привез из Москвы, закончились. Я понимаю, что все это можно стерпеть. Слава Сапогов (прим. преподаватель Костромского педагогического института) огорчился, увидев в продаже только синие лампочки (у него уже в некоторых комнатах темно)…

1977 год 28 декабря

Приближение праздника чувствуется во всем: несут елки, т.е. тащат, в пять вечера на улице выстраивается очередь за маслом, по конторам (служащим) продают мясо по килограмму низшей категории. Значение пролетариата как авангарда, сказывается в том, что рабочим выдают тот же килограмм, но двухрублевый.

3. Президент Лукашенко предложил поставить памятник Сталину. Цитирую:

https://lenta.ru/news/2021/08/09/iseenodifference/

При этом он заявил, что за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР 17 сентября 1939 года белорусы должны благодарить именно Сталина. «Это же не мы там воевали, отвоевывали и этот день назначали. Иосиф Сталин, спасибо ему огромное. Надо где-то ему памятник за это поставить. Очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему», — заключил глава республики.

Конечно же, Александр Григорьевич прав. И Белоруссия, и многие другие республики обязаны своей нынешней независимостью исключительно Ленину и Сталину. Если бы большевики не откалывали от России огромные куски, чтобы подарить их новым республикам, если бы большевики не раздували намеренно национализм и сепаратизм в ходе борьбы с «великорусским шовинизмом», некоторые соседние страны входили бы сейчас в состав России на правах регионов, тогда как другие были бы на 95-99% русскоязычными.

Снос памятников Ленину за рубежом выглядит на этом фоне чёрной неблагодарностью. Пожалуй, и Александру Лукашенко, и властям других осколков бСССР, — как европейских, так и азиатских, — стоит брать пример с немцев. Немцы по достоинству оценили работу Михаила Горбачёва, который добился объединения Германии ценой сдачи Западу интересов своей страны. Памятник Горбачёву расположен в городе Дессау-Рослау, до того в Германии был установлен только бюст Михаила Сергеевича:

https://www.mk.ru/editions/daily/2020/10/04/monument-gorbachevu-poyavilsya-v-germanii.html

https://www.youtube.com/watch?v=-DJ_lwGQuQE