Кого копслеит Ксюндель? – Личное мнение

«Всё-таки изумруд — это моё, да?» — подписала фотографию Бородина, снабдив ещё и зелёными сердечками.



Фото: Соцсети

Увидела это — стало и смешно, и неловко за Ксюнделя.

Кого копслеит Бородина?

Ответ долго искать не надо. Он — в Инстаграме бывшей участницы «Дома 2» Инессы Шевчук.

Инессе свойственна и любовь к зелёному цвету, и выражение этой любви в виде зелёных сердечек.



Фото: Соцсети

Сутулый, немолодой Ксюндель безбожно копслеит гибкую и пока ещё молодую Инессу.

Инесса любит зелёный.



Фото: Соцсети

Он ей, кстати, идёт: у девки — зелёные глаза. У Ксюнделя же глаза — карие, но она их зеленит и осветляет с помощью фотошопа и фильтров. Ну, чтобы было как у Инессы, понимаете?



Фото: Соцсети

Так хочется стать красивенькой, как Инесска, да, Ксюндель?

Не получится. Объясню, почему.

Во-первых, Инесса гибкая и грациозная. Шпагат делать умеет. Ты, Ксюндель, корявая, сутулая и двигаешься, как солдат.

Пытаешься сидеть в кресле, как сексапильная Инесска, а получается — ну, я даже не знаю, как это назвать. Жрущая тётка на базаре?



Фото: Соцсети

И, кстати, Ксюндель, что у тебя с носом? Почему он висит сосиской? Ты его подпилила ведь так? Хотела стать желаннее, красивее, как твой кумир Инесска?

А по факту что? Кончик носа опустился в результате неудачной операции?

Девочки, именно так мочалки, движимые комплексами, и остаются без носа. Раз подпилили — вышло не очень. Попытались исправить повторной ринопластикой неудачную операцию. На выходе: хрящи форму не держат, нос висит пенисом.

И вот с этим уже ничего не сделаешь: обратно нос не пришьёшь. Он так и будет висеть, и с каждой последующей операцией дела будут всё хуже и хуже.

Короче, что-то даже жалко мне Ксюнделя стало.

Ксюш, все твои попытки копслеить Инесску смешны хотя бы уже потому, что ей — 26, а тебе — 38. Тридцать восемь с половиной попугаев! И с этим ничего не сделаешь: 38 — это много. Слишком поздно, чтобы становиться писечкой.

Ты можешь сколько угодно кривляться перед камерой айфона, строя из себя молодуху под фильтрами, но ты — баба под 40, дважды рожавшая писей. И даже если ты эту писю подошьёшь и омолодишь пластикой, сути это не изменит.

Женщину под 40 ценят не за писю, а та, кто спит и видит, как бы сделать из себя гибучую желанную писечку, пребывая в биологическом возрасте бабушки, ничего, кроме презрения не вызывает.

Согласны? Почему?

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