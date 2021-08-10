 

Мнение: Двойные стандарты правосудия

10.08.2021, 20:18, Разное
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Мосгорсуд отменил регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Льва Шлосберга. При этом не за действия политика после выдвижения кандидатом. А за события давно минувших дней…

Сегодня же Верховный Суд Татарстана отказал в удовлетворении моего иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Ильи Вольфсона. При этом и прокурор, и представители ответчика, и юрист избиркома напирали на то, что все, что делает кандидат до того момента, пока не отнес документы в окружную комиссию, не может оцениваться как действия кандидата. Даже выдвижение съездом «Единой России» ничего не значит, потому что, как завил представитель ответчика, Вольфсон мог передумать выдвигаться.

Де-факто Верховный Суд Татарстана сегодня дал добро на будущих выборах устраивать вакханалию, раздавать избирателям подарки, подкупать их… И все это не будет считаться нарушением избирательного законодательства, потому что претендент еще не отнес документы в окружную комиссию. А раз он еще не кандидат, значит ограничения, наложенные на кандидата, на него не распространяются.

Если это не двойные стандарты правосудия, что это такое?

На снимках. Перед судебным заседанием (верхний снимок), и через 2,5 часа (именно столько продолжалось рассмотрение иска).

Источник: Ирек Муртазин



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