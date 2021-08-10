 

MeToo: 90-летняя американка, в детстве посетившая мавзолей Ленина, рассказала о домогательствах со стороны вождя мирового пролетариата

10.08.2021, 20:11, Разное
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90-летняя жительница Южной Каролины Джессика Паркер, в 1935 году посетившая СССР, рассказала о сексуальном насилии, которому подверглась во время посещения мавзолея Ленина. По её словам, вождь мирового пролетариата положил руку ей на коленку в то время, как она пыталась сфотографироваться на его фоне.

Прокурор штата немедленно отреагировал на заявления Джессики Паркер и постановил возбудить уголовное дело по подозрению Владимира Ленина в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. Пострадавшая, которой на тот момент едва исполнилось 14 лет, со слезами вспоминает холодную шершавую ладонь покойного революционера, коснувшуюся её колена. В результате полученной тогда психической травмы Джессика Паркер на протяжении многих лет испытывала проблемы с алкоголем и наркотиками. Если вина Ленина в случившемся будет доказана, то Мавзолею придётся выплатить ей моральную компенсацию за понесённые на протяжении всей жизни страдания.

«В Сети сотни тысяч женщин пишут тёплые слова поддержки. Они дают мне понять, что я не одна. Многих из них Ленин также трогал и пытался обнимать. Некоторых также пытался обнимать Гитлер, являясь в кошмарных снах. Мы должны навсегда покончить с сексуальным насилием со стороны покойных политических деятелей первой половины XX века. Пора оставить позади эту ужасную страницу истории и идти в новый дивный мир нашего будущего», – заявила Джессика Паркер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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