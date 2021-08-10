Мнение: Жара недаром злится

Как же надоело уже это ваше африканское лето! Уж думали – все, конец, попеклись и будя, как-никак уже август на носу, месяц почтенный, без придури. Нет! Сегодня смотрю погоду – опять +30! Блин, да сколько ж можно!

Одно утешает – великий русский поэт:

Жара недаром злится

Прошла ее пора

Осень в окно стучится

И гонит со двора.

С размером великий поэт малость не угадал, но главное – смысл!

Скорей бы…