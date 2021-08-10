 

“Милашка”. Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери

10.08.2021, 20:02, Новости дня
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“Привет, ребята” – подписала снимки Седан.

Меньше чем за 10 минут пост телеведущей набрал больше 11 тыс. лайков.

“Милашка”, – прокомментировал пост администратор фан-странички футболиста alexzinchenko_fan.

“Красотки”, – написал vladusha_e_boy.

“Как это мило!” – считает ___yulia__l.

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A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

 

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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