“Позвали как лидера мнений”. Певица alyona alyona прокомментировала участие в дрифте на Софийской площади

“Одним из этих [приглашенных] лидеров мнений была я. И моя роль заключалась в том, чтобы покататься на дрифт-машине. Также меня заверили, что все разрешения у них есть”, – сказала она.

По словам певицы, организаторы обещали ей, что после окончания дрифта приедут клининговые машины и очистят Софийскую площадь.

“Ни я ни моя команда все это не организовывали. Все ваши вопросы пожалуйста у организаторов этого мероприятия – у Red Bull”, – подытожила alyona alyona.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили рекламные съемки, автомобили Red Bull дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была певица alyona alyona.

В КГГА заявили, что Red Bull планировала проводить съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. “Несмотря на это, компания устроила самодеятельность. В результате на площади повреждено более 2 тыс. кв. м мощения – традиционного киевского желтого клинкерного кирпича. Ну а Red Bull скажу прямо: вы просто последние мудаки”, – говорил замглавы КГГА Константин Усов.

Автомобильный дрифт на Софийской площади нанес ущерб Киеву на сумму около 50 тыс. грн, подсчитали в КГГА. Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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