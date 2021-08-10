 

В Киргизии возбудили уголовное дело в отношении бросившего калькулятором в девушку мужчины

10.08.2021, 19:56, Новости дня
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В Бишкеке возбуждено уголовное дело по ст.266 (хулиганство) УК КР в отношении мужчины, который бросил калькулятором в девушку, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

В УВД начато досудебное производство, информирует «Сводка». В ходе расследования была установлена личность мужчины 1992 года рождения. Для определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям задержанного.

Также было вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения экспертизы будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.

2 августа, в милицию обратилась девушка с просьбой принять меры в отношении мужчины, который в торговом центре на пересечении улиц 7 Апреля и Горького, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной перепалки ударил ее калькулятором по голове.

Ранее четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области заподозрили в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, они задержаны.



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