Рогозин: Космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) не останутся без скафандров, чтобы выходить в открытый космос, после завершения сроков эксплуатации действующего обмундирования, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут», – написал он в Twitter, отвечая на комментарий одного из читателей.

Рогозин призвал не тиражировать «спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика», передает РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что высадка американцев на Луну в 2024 году невозможна из-за неготовности скафандров.

Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».