В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства

Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.

Об этом сообщил источник РИА «Новости» в Москве.

Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.