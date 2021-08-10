В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства

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10.08.2021, 19:56, Новости дня
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Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.

Об этом сообщил источник РИА «Новости» в Москве.

Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.



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