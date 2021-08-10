 

Обнаружен кратер от стометрового астероида, упавшего в Китае 49 тыс. лет назад

10.08.2021, 19:54, Новости дня
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Данное событие, произошедшее примерно 49 тыс. лет назад, можно считать крупнейшей космической катастрофой в истории человечество, утверждают ученые.

В северо-восточной части Китая найден кратер, образовавшийся, как считают специалисты, в результате падения огромного астероида. Диаметр тела, столкнувшегося с Землей, составлял не менее ста метров.

Так как данное событие произошло еще во времена, когда человек разумный только-только отвоевывал для себя место под Солнцем, а после не случалось ничего подобного, его назвали самой крупной катастрофой в истории человечества. Скорее всего, в результате столкновения были уничтожены все виды живых организмов на огромных территориях, утверждают представители науки.



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