Компания Apple запустила в массовое производство обновленные ноутбуки MacBook Pro

По словам экспертов, речь идет об обновленных ноутбуках MacBook Pro, получивших более современный дизайн. Компания Apple ранее представила данные устройства с экранами на 14 и 16 дюймов по диагонали. Теперь же появилось официальное сообщение о начале массового производства.

Как сообщают источники в «яблочной» компании, уже к ноябрю объемы ежемесячного выпуска MacBook Pro достигнут 800 тысяч штук. Также стало известно, что Apple планирует вскоре начать производство новых версий фирменных смартфонов, наушников и наручных умных гаджетов.

Главные презентации состоятся в сентябре, прогнозируют эксперты. А вообще, эта осень станет весьма напряженной для Apple. Компания собирается обновить модельные ряды чуть ли не всех выпускаемых электронных устройств.