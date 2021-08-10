 

Компания Apple запустила в массовое производство обновленные ноутбуки MacBook Pro

10.08.2021, 19:54, Новости дня
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По словам экспертов, речь идет об обновленных ноутбуках MacBook Pro, получивших более современный дизайн. Компания Apple ранее представила данные устройства с экранами на 14 и 16 дюймов по диагонали. Теперь же появилось официальное сообщение о начале массового производства.

Как сообщают источники в «яблочной» компании, уже к ноябрю объемы ежемесячного выпуска MacBook Pro достигнут 800 тысяч штук. Также стало известно, что Apple планирует вскоре начать производство новых версий фирменных смартфонов, наушников и наручных умных гаджетов.

Главные презентации состоятся в сентябре, прогнозируют эксперты. А вообще, эта осень станет весьма напряженной для Apple. Компания собирается обновить модельные ряды чуть ли не всех выпускаемых электронных устройств.



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