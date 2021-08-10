 

Полуобнаженная Анна Седокова пофилософствовала о вере: “Верить и действовать!”

10.08.2021, 19:52, Разное
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Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой предалась философским измышлениям о важности веры в себя. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Главным лейтмотивом глубокомысленной тирады красотки стал принцип самодостаточности и уверенности в собственных силах. По мнению экс-вокалистки группы “ВИА Гра”, окружающие люди, взаимодействующие с личностью, делятся на две основные категории, при этом “те, кто не смог” всегда стараются остановить ближнего от совершения значительных поступков, дабы уравнять его с собой. Иные же, напротив, даже не обращают внимания на старания другого, так как слишком заняты своими проблемами. “Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против. Даже когда нет сил. Верить и действовать!” – с опытом, достойным мудреца, резюмировала Анна Седокова.

Изображение взято с: [email protected]
Видимо, для того чтобы усилить глубину воздействия на своих подписчиков, исполнительница приняла решение позировать на опубликованном в микроблоге фото с максимальной степенью эротичности – то есть, практически обнаженной. Свои интимные места она прикрыла лишь среднего размера кружевным бюстгальтером и трусиками-стрингами. Упомянутое черное белье красавица слегка дополнила переливающимися серебристыми тесемками по контуру одеяния.

Изображение взято с: [email protected]
Часть фолловеров посчитала своей миссией вступить в некую дискуссию с хозяйкой аккаунта, занявшись обсуждением поднятой Седоковой жизненной темы и высказывая свои “про” и “контра”. Большинство же отдали предпочтение созерцанию пышных прелестей исполнительницы, традиционно отметив красоту последней хвалебными комментариями и “влюбленными” эмодзи. За считанные часы пост набрал более 40 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com



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