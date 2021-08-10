 

NBC – в ООН подтвердили — климат действительно меняется и становится всё более враждебным, но ситуация не безнадёжна

10.08.2021, 19:50, Новости дня
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Климат действительно меняется и становится всё более враждебным, причём некоторые разрушительные последствия этого процесса уже поздно останавливать, передаёт NBC со ссылкой на доклад ООН. Между тем, по мнению экспертов, ситуация не совсем безнадёжна: температуры ещё могут стабилизироваться, если в ближайшие несколько десятилетий человечество предпримет решительные шаги в этой сфере.

Все признаки налицо. По миру бушуют пожары: в Греции, в Турции и в Калифорнии.

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC: «Дикси» стал по своим масштабам вторым в истории Калифорнии пожаром. Он уничтожил более 600 строений, вынудил 30 тысяч человек покинуть свои дома, а теперь угрожает приблизительно ещё 13 тысячам домохозяйств.

А там, где нет пожаров, — вода. Этим летом в Германии, Бельгии и Китае в результате внезапных паводков, которые обычно случаются крайне редко, погибли сотни людей.

Климат становится всё более враждебным. А сегодня в ООН заявили, что уже слишком поздно останавливать некоторые разрушительные последствия изменения климата.

ХВЕСОН ЛИ, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата: Неоспоримо то, что деятельность человека провоцирует изменение климата и приводит к тому, что экстремальные погодные явления происходят всё чаще и становятся всё более серьёзными.

Доклад ООН — это самое крупное и наиболее актуальное исследование по изменению климата. В нём говорится, что подъём уровня моря и таяние ледников в Арктике будут иметь необратимый эффект в течение столетий, поскольку все регионы планеты уже ощутили на себе более частые и опасные перепады погоды. Но это не совсем безнадёжно. Как выяснилось, температуры могут стабилизироваться, если мы в ближайшие несколько десятилетий будем действовать решительно.

РИЧАРД ЭНДЖЕЛ, главный международный корреспондент NBC: В нынешнем докладе ясно демонстрируется, что изменение климата происходит уже сейчас, причём в беспрецедентном масштабе. В нём говорится о необходимости быстрого и последовательного сокращения парниковых газов, если мы хотим избежать худших последствий изменения климата.

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года. 



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