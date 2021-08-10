Express – больше, чем всё население страны — Байден ошибся с количеством привитых в США

Глава Белого дома допустил очередную досадную оговорку. На пресс-конференции он объявил, что в Америке вакцинировалось «свыше 350 млн» граждан, хотя, согласно недавней переписи, её население составляет 331 млн. человек, пишет Daily Express.



Reuters

На пресс-конференции в Белом доме Джо Байден совершил досадную ошибку, неправильно подсчитав количество полностью вакцинированных граждан США. 78-летний американский президент сказал, что 350 миллионов американцев привились от коронавируса, что превышает реальное количество населения страны, пишет Daily Express.

«Свыше — мне постоянно приходится вспоминать, какое там число — 350 миллионов американцев уже вакцинировались. Они чувствуют себя отлично», — заявил глава государства, подглядывая в свои записки.

Между тем, согласно последней переписи населения в апреле, в Соединённых Штатах в целом проживает всего 331 миллионов человек. Однако в стране было использовано около 350 миллионов доз вакцин от COVID-19. Не исключено, что в заметках президента подразумевалась эта цифра, рассуждает издание.

По последним данным, в США полностью вакцинированы 166 миллионов человек — примерно половина населения. Согласно статистике, штамм «дельта» стремительно распространяется среди непривитых, на которых приходится большинство госпитализаций и смертей от COVID.

«Это пандемия непривитых. Поэтому мы должны вакцинировать больше людей, — заявил Байден. — Сегодня в нашей стране от штамма «дельта» умрут около 400 человек. Это самая настоящая трагедия, потому что практически все эти смерти можно было бы предотвратить, если бы люди прививались».

«Но ещё 10 месяцев назад за один день от COVID-19 умирали почти 4000 человек — 4000 против 400. Это показывает, насколько прогресс в вакцинации позволяет защитить нас от наихудшей новой волны коронавируса, вызванного штаммом «дельта», — добавил глава Белого дома.

Президент США славится своими частыми публичными оговорками. Он даже шутил о своей привычке ошибаться, называя себя «машиной по допущению ляпов», напоминает Daily Express.