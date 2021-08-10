 

Bloomberg – «незаконная попытка удержать власть любой ценой» — США ввели новые санкции против Белоруссии

10.08.2021, 19:50, Новости дня
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Спустя ровно год после президентских выборов в Белоруссии, повлекших за собой протесты и спровоцировавших критику со стороны США и ЕС, Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Минска, пишет Bloomberg. По словам главы Белого дома Джо Байдена, «режим Александра Лукашенко» пытается «незаконно удержать власть любой ценой».


Reuters

В понедельник 9 августа США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, пишет Bloomberg. На такие меры Вашингтон пошёл спустя ровно год после президентских выборов в стране, которые повлекли за собой масштабные протесты в Белоруссии и которые Америка и Евросоюз объявили сфальсифицированными. 

 

В этот раз под санкции попали одно из крупнейших государственных предприятий «Беларуськалий» и 15 других белорусских компаний, связанных с президентом Александром Лукашенко, а также Национальный олимпийский комитет страны. Как напоминает Bloomberg, ранее в этом году Америка и её союзники уже вводили санкции в отношении Белоруссии в ответ на принудительную посадку самолёта компании Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича, освещавшего протесты против победы Лукашенко на прошлогодних выборах. 

 

«Начиная от задержания тысяч мирных протестующих, лишения свободы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов, ставших политическими заключёнными, и вплоть до принудительного изменения маршрута полёта международного рейса в нарушение международных норм, действия режима Лукашенко представляют собой незаконную попытку удержать власть любой ценой», — заявил президент США Джо Байден. 

 

Bloomberg обращает внимание, что в понедельник санкции в отношении Белоруссии также ввела Великобритания. Отныне самолётам белорусских авиакомпаний запрещено летать и производить посадку на территории Соединённого Королевства. Также британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг. В последовавшей за этим пресс-конференции президент Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и посоветовал Лондону «подавиться санкциями». 

 

По словам аналитика «ВТБ Капитал» Елены Сахновой, калий — один из главных экспортных материалов Белоруссии. И хотя «Беларуськалий» продаёт лишь 10% своей продукции в США, из-за риска «перекрёстных санкций» другие покупатели могут отказаться от сделок с компанией. Новые меры могут обернуться повышением цен на калий, что не слишком на руку конечному потребителю, но другие производители, вроде американского  Nutrien Ltd и российского «Уралкалия», получат шанс нарастить продажи. 



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