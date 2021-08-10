New York Times – обещание ФБР раскрыть новые сведения о терактах 11 сентября не впечатлило родственников погибших

Представители ФБР заявили, что собираются опубликовать ранее засекреченные данные о терактах 11 сентября 2001 года. Но семьи погибших, которые ранее попросили Джо Байдена не появляться на мемориальной церемонии по случаю 20-летия трагедии, сомневаются, что новые сведения прольют свет на причастность Саудовской Аравии к этим нападениям, пишет The New York Times.



Reuters

Администрация Байдена объявила, что намерена раскрыть некоторые давно засекреченные документы о терактах 11 сентября, в которых может содержаться подробная информация о связи исполнителей с правительством Саудовской Аравии. На этот шаг Белый дом был вынужден пойти под давлением семей тех, кто погиб во время этой серии нападений 2001 года, пишет The New York Times.

Минюст США сообщил, что ФБР недавно завершило своё расследование в рамках многолетнего судебного разбирательства, возбуждённого семьями жертв терактов 11 сентября против Эр-Рияда. Теперь агентство начало проверку документов, которые ранее предполагалось оставить секретными, чтобы обнародовать их большую часть, поясняет издание.

«ФБР решило пересмотреть свои предыдущие заявления о конфиденциальности, чтобы выявить дополнительную информацию, подходящую для публикации», — говорится в письме агентства. Его представители обещают раскрывать соответствующую информацию «на постоянной основе и как можно скорее». В то же время они не уточняют, о каких именно данных идёт речь и когда начнётся их обнародование.

Это решение было принято незадолго до официального заявления группы, в которую входят более 1600 человек, непосредственно пострадавших от терактов 11 сентября. Они призвали Байдена отказаться от участия в любых мемориальных мероприятиях по случаю 20-й годовщины нападений в следующем месяце, если он не выполнит предвыборное обещание о рассекречивании документов.

«Прошло 20 лет; всё это длилось слишком долго, — сказал в своём обращении к Байдену Бретт Иглсон, отец которого погиб в Международном торговом центре.— Если вы не собираетесь публиковать документы и намерены дальше скрывать роль Саудовской Аравии в терактах 11 сентября, мы будем вынуждены возражать против вашего приезда».

Перед президентскими выборами 2020 года Байден отправил представителю семей погибших письмо, в котором заверял, что поручит своему генеральному прокурору изучить возможность обнародования сведений о терактах. При этом он обращал внимание, что администрация Трампа отказалась снимать гриф секретности с этих документов на том основании, что в них содержится государственная тайна.

Решение администрации Байдена пересмотреть засекреченные документы стало новой главой в «20-летней одиссее» некоторых пострадавших семей. Они без особого успеха добивались от четырёх американских президентов предоставить больше информации о причастности Саудовской Аравии к финансированию терактов 11 сентября.

Официальня комиссия по терактам 11 сентября объявила, что не нашла «никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии или высшие саудовские чиновники индивидуально финансировали «Аль-Каиду»*, которая осуществила нападения. Но формулировка комиссии вызвала предположения, что могут существовать доказательства причастности к преступлению других представителей Эр-Рияда более низкого ранга.

Прошлогоднее совместное расследование журналов The New York Times Magazine и ProPublica показало, что агенты ФБР, которые более десяти лет тайно расследовали причастность Саудовской Аравии к терактам 11 сентября, обнаружило косвенные доказательства такой поддержки. Но им не удалось найти убедительного подтверждения своей версии.

По мнению Иглсона, инициатива ФБР — шаг в правильном направлении, но его может оказаться недостаточно, чтобы развеять опасения семей. «Звучит многообещающе, но нужно посмотреть, что из этого выйдет», — сказал он.

Другая группа 9/11 Community United, в которую входят семьи жертв и выживших после терактов 11 сентября, раскритиковала шаг администрации Байдена. Они назвали эту меру «половинчатой» и предположили, что она коснётся ограниченного числа документов. «Это объявление является необходимым, но недостаточным шагом к прозрачности, подотчётности и, прежде всего, справедливости», — говорится в заявлении члена группы Терри Страда, которая потеряла в сентябрьской трагедии мужа.

Иглсон и Страда входят в число нескольких тысяч человек, которые несколько лет назад подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив её в соучастии в терактах. Они добились этого после того, как в 2016 году конгресс отменил вето президента Барака Обамы на принятие законопроекта, разрешающего подобные иски.

Между тем этот судебный процесс буксует, поскольку иск упорно оспаривают адвокаты королевства. Накануне один из защитников, представляющих семьи жертв теракта, Джеймс Крейндлер сказал, что 20 саудовских чиновников недавно были допрошены под присягой, и добавил, что в следующем году судья примет решение о том, будет ли дело продолжено, заключает The New York Times.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

