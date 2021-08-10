 

В Хорошевском районе построят научно-деловой центр

10.08.2021, 19:46, Разное
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“Большой Сити” – это не только деловой центр “Москва-Сити”, но и огромная территория возле него – от Ленинградского до Кутузовского проспектов, а еще Мневниковская пойма, Ходынка и район Филевский парк. Находящиеся здесь безликие промзоны постепенно приобретают новый облик, становятся современными деловыми центрами с яркими архитектурными акцентами в стиле хай-тек.

Скоро в зоне “Большого Сити” – в Хорошевском районе – появится еще одно интересное ультрасовременное здание — научно-деловой центр в форме эллипса. Оно расположится по адресу: 3-я Магистральная улица, дом 10, строение 1. Одиннадцатиэтажный деловой центр станет доминантой этого места, которая будет просматриваться со всех эстакад.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в оформлении фасадов используют стекло и вставки из стемалита, округлость строения подчеркнут гнутые ламели. В наружном торце каждой из них установят подсветку. Колонны внутри и снаружи здания будут иметь одинаковую отделку из нержавеющей стали. На площади перед зданием появится сооружение в виде двух вращающихся эллипсов.

“Вокруг проходит множество эстакад, поэтому у комплекса симметричный фасад, а сам он становится ярким прообразом будущего – демократичного, легкого, высокотехнологичного”, – отметил руководитель группы компаний UNK project Юлий Борисов.

На первом этаже здания разместится огромный двусветный стеклянный атриум с кафе, а выше – офисы. В подземном уровне, согласно проекту, будет стоянка на 87 машин и различные технические помещения. 50% паркинга можно оборудовать стеллажными двухуровневыми механизированными системами. А офисные пространства open space будут иметь высокоэффективные планировки.

Не забудут и про благоустройство прилегающей территории. Здесь обустроят камерный парк с кустарниками, многолетними травами и цветами.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в Хорошевском районе Москвы планируют построить школу и детский сад на месте бывшей промзоны. Там же возведут фитнес-центр с бассейном и рестораны, а еще – обустроят большой парк.



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