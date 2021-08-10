Мнение: Индивидуальные консультации

Многим моим комментаторам, получившим свидетельство о прохождении курса “Разморозка. Психоалхимия”, приходят просьбы о консультировании.

Свидетельство PRT 01 21H2 не дает права на консультации по системе Психоалхимия.

Свидетельства были выданы с целью выделить лучших среди обучающихся, подвести первые итоги. Без итогов и без вознаграждения трудно преодолеть длинный путь. Но опасно считать промежуточный итог конечным результатом.

Между собой, в кругу изучающих Психоалхимию, люди, получившие свидетельство, могут иметь авторитет, но это не значит выступать экспертами.

Основная цель обучения – помощь самим себе. Во вторую очередь – помощь близким и друзьям.

Подготовить коучей – моя отдаленная цель, в перспективе я надеюсь, что появятся люди, которых я смогу рекомендовать тем, кому нужны индивидуальные консультации. Это будет означать, что я делегирую им право помогать людям с помощью Психоалхимии.

Пока до этого далеко.

Психоалхимия – это знания о том, как выращивать фигуры в поле, как увеличивать территорию влияния в 12 ресурсах, и самое главное – как наладить связь между спонтанностью и саморегуляцией = поженить Королеву и Короля. Для начала хотя бы помирить. Этот внутренний конфликт – противоречия между “хочу” и “надо”, с которым имеют дело большинство людей.

Разморозка – раздел Психоалхимии, изучающий границы.

Разморозиться – это не значит возжелать кого-то или что-то как думают некоторые. Это значит – увидеть границы, отделить свое и чужое. Хорошая спонтанность – следствие нормального чувства границ. Без нормального чувства границ ваша спонтанность то и дело натыкается на преграды и пороги, только поэтому возникают фрустрации, перебои с энергией, энергетические ямы.

Чтобы помогать людям с помощью Психоалхимии, надо хорошо видеть границы в ситуациях.

Это значит не только обладать информацией по теме, но и самому иметь нормальные границы, иначе ваше восприятие будет искажено проекциями.

Видеть границы – это видеть, где начинается чье влияние, где заканчивается, от чего зависит и как его увеличить.

Пока те, кто получили свидетельства, видят границы плоховато, хотя и лучше других, делают много ошибок при разборе ситуаций в письмах, в их восприятии и в их трактовках много искажений.

Я буду публиковать больше писем для самостоятельных разборов, чтобы все могли реалистично оценивать свой и чужой уровни.

И надо понимать, что индивидуальная работа с человеком, то есть личная консультация, – совсем не то же самое, что разбор писем, во многом – противоположность. Работать лично – отдельная практика. Отличия кому-то понятны?

Кто-то пробовал помогать друзьям по части границ? Есть наблюдения?

Давайте я в ближайшее время дам возможность попробовать себя в индивидуальной работе. Это будет публично, в рамках обучения.

Работать с границами человека лично надо специально учиться.

Это касается всех, в том числе и психологов.

Психологи имеют практику работы с людьми совсем по другим стандартам и совсем по другим схемам.

На мой взгляд, обучить психологов Психоалхимии часто может быть сложней, чем научить этому непсихологов.

Вот я, в поиске примера, вошла по первой же ссылке в Гугле на сайт психологических консультаций (круглосуточная психологическая служба-онлайн) и опубликую часть консультации, которая приведена на сайте как образец. Запрос клиентки: как ей “отследить границы в общении с мужчинами”.

Попробуйте разобрать это. Как действует психолог? Как он видит проблему? Какие методы использует? Чего добивается в приведенном фрагменте?

И попробуйте представить, как можно работать с этой женщиной с точки зрения границ.

И чем этот подход будет отличаться от приведенного.

***

“Зоя: Александр, добрый вечер.

Психолог: Здравствуйте, Зоя. У нас с вами будет бесплатная часовая консультация в чате с возможностью для меня последующего размещения ее в открытом доступе. Публикация будет анонимной, имя будет изменено. Вам подходит такой формат консультации?

Зоя: Хорошо.

Психолог: Хорошо. С чего бы вы хотели начать наш разговор?

Зоя: У меня много на данном этапе жизни вопросов. И если честно я не помню какой из них обозначала при записи на консультацию. Это важно? Или можно любой вопрос поднять?

Психолог: В принципе, можно любой) Вы говорили о том, что не получается строить взаимоотношения с мужчинами. Что не можете отследить своих границ в общении с ними.

Зоя: Да… моя личная жизнь.

Психолог: Хотите поговорить об этом подробнее или о чем-то другом?

Зоя: Да об этом. Это важно.

Психолог: Хорошо. Что вы имеете в виду, когда пишете, что не можете отследить своих границ в общении с мужчинами?

Зоя: Я слишком открытая.

Психолог: А можете привести пример?

Зоя: Я не умею дозировать информацию о себе. С первых минут рассказываю о себе все откровенно. И слишком быстро сокращаю дистанцию с еще малознакомым мужчиной.

Психолог: А что стимулирует вас сразу же сходу все рассказывать о себе? Это какое-то чувство или убеждение, может?

Зоя: Такое чувство, что это с одной стороны своего рода противостояние. «Я сейчас вывалю на человека всю себя и если не отпугну, то возможно у нас что то сложится». Второй момент который чувствую — это желание произвести впечатление. Отсюда вопрос о том а не выпрашиваю ли я оценку и одобрение. И меня очень беспокоит моя реакция когда мужчина пропадает. Я начинаю дергаться и зачастую начинаю копаться в себе «что я сделала не так» «где повела себя не правильно». И это какой то бесконечный круг.

Психолог: Смотрите, я сразу замечу пару моментов. С одной стороны, я соглашусь, что большая быстрая открытость может «отпугивать» мужчин (как и других людей, на самом деле). С другой стороны, искусственная попытка «прекратить» быстро открываться не думаю, что приведет к каким-либо ясным результатам (они, может, и будут, но ваша склонность не будет проработана, а скорее, только «замазана»). Поэтому главный вопрос я уже задал: что стимулирует быстро открываться. Именно здесь может быть ключ к решению вопроса.

Я соглашусь, что подобного рода «самокопания после» малопродуктивны в данном случае, так как, мне кажется, вы, собственно, УЖЕ нашли предполагаемую причину исчезновения мужчин — большая открытость.

Зоя: Желание быть любимой стимулирует… внутри иногда бывает очень пусто. По этому цепляюсь за каждого кто готов на сближение и тороплюсь сократить дистанцию.

Психолог:У меня есть ощущение, что вы боитесь отвержения со стороны мужчин. Так ли это?

Зоя: Да это так.

Психолог: Это интересно. А от кого бы вы хотели получить любви больше всего в вашей жизни?

Зоя: От Мужчины. И от себя самой. Только как это сделать еще, пока не понимаю.

Мы на верном пути) слёзы.

Психолог: Мне кажется, когда вы сможете понять, как подарить любовь себе, то потребность получить ее извне может стать меньше.

Я вам очень сочувствую. У меня есть желание дать вам тепло. Насколько это, конечно, возможно в чате.

Зоя: Спасибо большое.

Психолог: А вы можете о себе сейчас как-то позаботиться? Обратите внимание: удобно ли вы сидите, хотите ли, может, чаю или одеяла? Ну, мои предположения..)

Зоя: Я поставила чайник, включила спокойный инструментал. И почему-то хочется укутать себя)

Психолог: У меня просто возникли подобные желания (укутать вас, как-то позаботиться о вас), поэтому я спросил.)

Зоя: Это жалость к себе… мне кажется это не любовь.

Психолог: Вот до того момента, как вы начали называть это жалостью, как вы себя чувствовали?

Зоя: Как будто ребенка успокаиваю и жалею.

Психолог: Ну, в каждом человеке есть разные эго-состояния, внутренние личности (их можно по-разному называть). В общем, внутренний ребенок есть у каждого). И, кажется, вы умеете о нем (о себе такой) заботиться, но почему-то сразу после умеете так же успешно и обесценить проявления заботы и любви к себе.

Зоя: Мне ее очень жалко и совестно перед ней. Перед маленькой Зоей.

Психолог: А за что совестно-то? И почему жалко ее?

Зоя: За то, что не смогла построить жизнь какой она достойна. А жалко потому что у нее так мало радости и счастья. И ей одиноко.

Психолог: Ну, кажется, вы ее успешно запираете, и тогда не очень удивительно, что ей одиноко…

Зоя: Запираю… ?

Психолог: Смотрите, вы только что одарили себя (ее) заботой, сразу после чего назвали это жалостью, а не любовью, стали резко строже к себе. Не только что, а пару минут назад. Это я и назвал «запиранием» ее.

Зоя: Обесцениваю… ?

Психолог: Да, было очень похоже на то, что сразу после того, как подарили себе любовь и заботу, обесценили ее.

Зоя: Почему тогда я не получаю того тепла и ощущения любви, которое казалось бы должна получиться в этой ситуации. Для меня ощутимей когда эти ощущения приходят извне или привыкла себя жалеть.

Психолог: Наверное, потому что вы почему-то проявление заботы и любви к себе «обзываете» жалостью. К последнему обычно относятся с некоторым пренебрежением. Отсюда у меня рисуется последовательность, где забота о себе и любовь к себе не может происходить в вашей жизни без одновременного пренебрежения к себе и/или процессу.

Зоя: Почему не получается насладиться этим теплом к самой себе? Моя жизнь сложилась сейчас так, что я осталась один на один с собой. И либо я научусь наполнять себя любовью и самоценностью, либо эта гонка за любовью извне так и будет отравлять мою жизнь. Наверное по тому я и иду к мужчинам нарастапашку. Потому что нужно чтобы обязательно оценили, восхитились.

Психолог: С какими чувствами вы сейчас это написали?

Зоя: Решимость. Четкое ощущение, что я сейчас права и это правильные мысли. И с желанием поменять то, о чем написала.

Психолог: Мысли-то, наверное, правильные, но я не знаю, насколько в этой ментальной решительности реально чувственно проявить к себе любовь…

Я хочу попробовать вернуться к тому, что уже сегодня проявилось между нами: я проявил по отношению к вам заботу и тепло. Заметили ли вы это: мужчина проявил к вам это? Как вам с этим было? Как сейчас?

Зоя: Я научилась гладить себя по голове когда муторно на душе, обнимать себя. Я впервые за всю жизнь искренне очень нравлюсь себе в зеркале. Учусь прислушиваться к своим ощущениям и чувствам. Но чего то мне еще не хватает. Какого-то маленького пазла.

Психолог: И у меня еще один вопрос появился: стыдитесь ли вы проявления любви/заботы по отношению к себе? С любой стороны: и своей, и других?

И вопрос о том, как вам было с тем, что я, мужчина, проявил по отношению к вам заботу, еще остается открытым.)

Зоя: Мне было очень приятно. Но пришла мысль, что вы психолог и нужно держать дистанцию. Слезы в этот момент усилились. Потому что так иногда бывает когда чувствуешь поддержку. Но и была маленькая мысль, что это формальность. Простите я откровенна сейчас.

Психолог: Вы боитесь меня обидеть?

Зоя: Я всегда стараюсь относиться бережно к людям. Эта опция сама собой всегда включается. Хочется чтобы рядом был тот кому важно что я чувствую… опять слезы.”

И т.д.