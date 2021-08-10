Мнение: Включенный

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Блогера Хованского внесли в список лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности за пахабную песню про жертв" Норд-Оста". В официальном списке https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-add физических лиц составленным Росфинмониторингом он значится под номером 8, что влечет за собой блокировку счетов и ограничение на проведение финансовых операций.

Извинения и покаяния не помогли. Сам Хованский до сих пор находится под арестом и в свете текущих реалияй я не сильно удивлюсь, если он получит реальный, а не условный срок.

PS. В рамках этих же тенденций закрыли на 10 суток и завели административное дело на какого-то "комика" Мирзализаде, шутившего про русских и фекалии (зимой по этому поводу в СМИ изрядно шумели) Теперь ему уже не так смешно. Как и в случае с Хованским, извинения на суде и оправдания, что шутка была не ксенофобская, а антиксенофобская, не помогли. Так сказать, каждый понял шутку по разному.

Как представляется, подобные дела являются прежде всего показательными. На примере этих деятелей показывают некие красные флажки для любителей "остро пошутить", за которые заходить не следует. В случае заступа – количестве подписчиков, просмотров и лайков не поможет.

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