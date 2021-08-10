 

Мнение: Включенный

10.08.2021, 19:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогера Хованского внесли в список лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности за пахабную песню про жертв" Норд-Оста". В официальном списке https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-add физических лиц составленным Росфинмониторингом он значится под номером 8, что влечет за собой блокировку счетов и ограничение на проведение финансовых операций.

Извинения и покаяния не помогли. Сам Хованский до сих пор находится под арестом и в свете текущих реалияй я не сильно удивлюсь, если он получит реальный, а не условный срок.

PS. В рамках этих же тенденций закрыли на 10 суток и завели административное дело на какого-то "комика" Мирзализаде, шутившего про русских и фекалии (зимой по этому поводу в СМИ изрядно шумели) Теперь ему уже не так смешно. Как и в случае с Хованским, извинения на суде и оправдания, что шутка была не ксенофобская, а антиксенофобская, не помогли. Так сказать, каждый понял шутку по разному.

Как представляется, подобные дела являются прежде всего показательными. На примере этих деятелей показывают некие красные флажки для любителей "остро пошутить", за которые заходить не следует. В случае заступа – количестве подписчиков, просмотров и лайков не поможет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Мнение: Основатель “Белых касок” воровал деньги у организации

09.12 / Николай Носков станет дедушкой в третий раз

13.03 / Мнение: B-21 Raider – перспективный бомбардировщик ВВС США

28.05 / Внук Пугачевой объяснил, почему редко встречается со звездной бабушкой

17.09 / Мнение: “Кубинская пятерка”

23.04 / Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов

29.12 / Мнение: Марш Мстителей

26.07 / Идущий на шестой срок Лукашенко неожиданно столкнулся с мощным противником

06.10 / Мнение: О шокирующей подоплёке киргизского майдана

22.07 / Ставропольская ГИБДД признана нежелательной организацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика