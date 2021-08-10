 

Елена Ваенга подала в суд на компанию «Русский продукт» за использование своего сценического образа на пачке геркулеса

10.08.2021, 19:31, Разное
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Певица Елена Ваенга подала иск в Мосгорсуд.  По мнению исполнительницы, на пачке овсяных хлопьев «Геркулес монастырский» компания «Русский продукт» использовала её сценический образ монаха из телепередачи «Три аккорда» на фоне церковных куполов.

«Мы считаем претензии госпожи Хрулёвой несостоятельными. Мы начали выпуск продукции раньше чем номер с исполнительницей вышел в эфир. В связи с этим возникает вопрос, кто именно у кого и что украл, но если Хрулёва и позаимствовала образ с нашей пачки, мы будем только рады этому. Мне кажется, что она и сама понимает абсурдность своих претензий и просто использует эту ситуацию для личного пиара», – ответил представитель «Русского продукта».

Первое судебное заседание по делу состоится 11 августа. Известно, что Ваенга намерена предоставить в распоряжение суда документ за подписью ответственного представителя РПЦ, в котором ей разрешается носить рясу для эстрадных выступлений и другие религиозные атрибуты для популяризации православия. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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