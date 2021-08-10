 

Мнение: О напрочь прогнившем в России

10.08.2021, 19:22, Разное
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Это вообще феерично, я считаю. Просто не может быть иллюстрации красноречивее!

Особенно интересно, наверное, тем, кто ещё помнят многолетние сказки про «загнивающий Запад». И тем, кто слышат их сейчас – уже на новый лад.

Пока там Запад медленно гниёт, Россия… уже прогнила насквозь. В части коммунальной инфраструктуры – так совершенно точно.

Коммунальная инфраструктура в России – сети водо- и теплоснабжения, канализация и водоотведение – изношена на 60-70%. Об этом сообщил во вторник, 10 августа, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. «У нас в стране от 60 до 70% – абсолютный износ инфраструктуры, ещё с советских времен остались гнилые трубы», – заявил он.

И это просто прелесть, как замечательно!

В 2001 году, когда нынешний президент России Владимир #Путин мотал свой первый срок на галерах, износ коммунальной инфраструктуры оценивался в 60%. С тех пор были приняты десятки постановлений правительства, реализовано несколько этапов разных программ модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ, разворованы выделены сотни миллиардов рублей на обновление коммунальных сетей. Но в 2007 г. власти констатировали, что «мощности ЖКХ изношены до предела: физический износ котельных достиг 55%, коммунальных сетей водопровода – 65%, канализации и тепловых сетей – 63%, электрических сетей – 58%, водопроводных насосных станций – 65%, канализационных насосных станций – 57%, очистных сооружений водопровода – 54% и канализации – 56%. Около 30% основных фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки». То есть, износ так и остался в среднем на уровне порядка 60%

ОК, власти ещё поднатужились немного, и провели реформу ЖКХ. Появился самый настоящий Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в платёжках за коммуналку возникла строка «Сборы на капремонт» – наряду с платежами за содержание и обслуживание. Собраны и мотрачены ещё сотни миллиардов рублей. И вот…

20 – о, Боже, двадцать лет кряду! – с высоких трибун говорится одно и то же: износ коммунальной инфраструктуры составляет 60-70%. Уже 20 лет – всё те же гнилые трубы, почему-то до сих пор остающиеся с советских времён.

Да блин горелый! Если уж сравнивать с #СССР, так совсем в другом. Всего за пять лет Советский Союз почти полностью восстановил порушенное Великой Отечественной войной хозяйство, отстроил заново более 1,5 тыс. городов, 32 тыс. заводов и фабрик, 65 тыс. км. железных дорог. Ещё и уровень жизни людей поднял сверх довоенного.

А нынешние только и могут ныть с трибун про гнилое советское наследие, да клянчить денег… на очередной особняк у озера Комо

Не пора ли уже их самих отправить гнить на свалку – к тем самым проржавевшим трубам?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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