Резников считает, что для усиления ПВО надо разместить войска США в Украине

“Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет”, – сказал он.

На встрече Резников также заявил, что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное, готовится разместить в Крыму ядерное оружие и использует временно оккупированный полуостров как опору для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, а также для влияния на Балканах.

Кроме того, министр подчеркнул, что реализация проекта российско-немецкого газопровода “Северный поток – 2” – “почти гарантированная эскалация для Украины и стран Балтии”, угроза для Польши, зависимость и шантаж в будущем для остальной Европы.

Контекст:

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, “никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

—