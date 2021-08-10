На Камчатке депутат от “Единой России” застрелил местного жителя, собиравшего металлолом на свалке. Политик принял его за медведя

Инцидент произошел вечером 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибшего звали Андрей Толстопятов. Источники портала рассказали, что мужчина вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот. Мужчина умер в больнице, у него остались жена и маленький ребенок.

По неподтвержденным данным, перед смертью раненый мужчина успел сказать, что в него стрелял “известный рыбопромышленник, который был на свалке вместе с двумя работниками завода”, сообщило издание.

Депутат позднее признался в убийстве. В заявлении для агентства “Кам 24” он отметил, что 2 августа вечером в поселке Озерновский узнал о медведе, который бродит на свалке. После этого он взял оружие и выстрелил. Редькин заявил, что после этого узнал о ранении в районе стрельбы местного жителя, который скончался в больнице. Он сообщил о готовности понести наказание в соответствии с решением суда.

Из тела погибшего извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего депутату. По сведениям агентства, 10 августа Редькина задержали.

“КАМЧАТКА-ИНФОРМ” также написал, что Редькин якобы находился в состоянии сильнейшего алкогольного срыва, он ездил по поселку на вездеходе и стрелял из карабина с прицелом.

Контекст:

Редькин является одним из самых богатых российских депутатов. Задекларированный им доход за последние три года превысил 1,5 млрд руб. ($20,3 млн), сообщило “Кам 24”. Политик является совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, а в центре Петропавловска одна из его компаний строит пятизвездочный отель.

В рейтинге богатейших чиновников России за 2021 год по версии журнала Forbes Редькин занял 20-е место с доходом 715,72 млн руб. (около $10 млн).

—