 

Кухта: Из-за роста инфляции в мире привычная для нас эра дешевых денег закончится. И крайне важно, чтобы к тому времени Украина экономически окрепла

10.08.2021, 19:08, Новости дня
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Цены продолжают расти – инфляция в июле достигла 10,2% по сравнению с июлем прошлого года. Самый большой показатель за последние два года был вновь обновлен, более того, впервые с 2018 года инфляция превысила двузначный уровень.

Больше всего к росту цен приложились энергоносители: природный газ (+164,5%), электроэнергия (+36,6%), топливо и масла (+33,8%).

Базовый индекс инфляции, который более стабилен и исключает товары, имеющие склонность к сильному колебанию цен, пока остановился на уровне +7,3% к июлю прошлого года (в июне тоже был на уровне +7,3%). Опять же, таких уровней рост базовых цен не достигал с середины 2019 года.

Рост цен уже ощутим для населения и стал темой для обсуждения. Буквально сегодня слышал разговор двух женщин у кассы супермаркета – обсуждали, как все подорожало и как боятся роста коммуналки зимой.

Цены растут не только у нас, но и по всему миру. В США инфляция на 13-летнем максимуме. Подобная же ситуация и в других развитых странах. Цены по всей глобальной цепи производства сильно выросли, особенно на логистику и сырьевые товары.

Центральные банки развивающихся стран – и наш НБУ здесь не исключение – уже активно поднимают процентные ставки. Центральные банки развитых стран, наоборот, пока продолжают печатать деньги, что только подпитывает инфляцию. Они опасаются навредить экономическому восстановлению мира после ковидного кризиса и рассчитывают на то, что по мере этого восстановления глобальный бизнес расширит производство товаров и это сдержит рост цен.

Так или иначе, рано или поздно развитые страны перестанут печатать деньги и начнут повышать процентные ставки. Вопрос лишь в том, когда и как быстро это произойдет. Конец понятен – привычная для нас эра дешевых денег закончится. И крайне важно, чтобы к тому времени мы окрепли финансово и экономически – ведь для нас деньги не слишком доступны даже в эту дешевую эру.

Пока же мы можем (даже должны) готовиться к тяжелому отопительному сезону. На днях на европейских биржах был установлен новый рекорд цен на газ – $542 за 1 тыс. м³. Растут цены и на все остальные энергоносители. Украине нужно активно готовиться – иметь достаточно накопленных ресурсов для тепло- и электроснабжения, обеспечить достаточное финансирование и доступность для людей субсидий, иметь подготовленные сценарии на случай форс-мажорных обстоятельств.

Зима близко. К ней надо быть готовыми.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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