В Черкасской области подросток сорвал и сжег флаг Украины. Ему грозит до трех лет тюрьмы

9 августа в Звенигородский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что с административного здания старостата в селе Петрушки исчез флаг Украины. Для документирования происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции пообщались с местными жителями, а также изъяли вещественные доказательства.

“С помощью общественности правоохранители выяснили, что происшествие произошло в ночь с 7-го на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, бросил на землю и поджег его”, – говорится в сообщении.

Полиция установила личность правонарушителя и его местонахождение. Им оказался житель села Глушки 2002 года рождения. Злоумышленника доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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