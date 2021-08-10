Задержан главврач больницы Владикавказа, где погибли 11 пациентов

Главный врач больницы Владикавказа, в которой погибли девять человек, был задержан следователями, сообщили в пресс-службе СУ СК по Северной Осетии.

«По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Сообщается, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.

Напомним, кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал четыре минуты, к баллонам пациентов подключили за две–три минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут.

В понедельник 11 человек скончались из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Открыто уголовное дело.