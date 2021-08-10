 

Задержан главврач больницы Владикавказа, где погибли 11 пациентов

10.08.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный врач больницы Владикавказа, в которой погибли девять человек, был задержан следователями, сообщили в пресс-службе СУ СК по Северной Осетии.

«По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Сообщается, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.

Напомним, кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал четыре минуты, к баллонам пациентов подключили за две–три минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут.

В понедельник 11 человек скончались из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. Открыто уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Мексика запланировала запустить розлив «Спутника V» в июне

22.05 / Разумков о продаже земли: Соцопрос не является основанием для проведения референдума

31.07 / Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

18.02 / Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии

06.08 / Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 32 страны – Кулеба

30.10 / В Госдуму внесли проект о повышении пенсии по потере кормильца для семей медиков

24.10 / Эрдоган заявил, что Макрону следует пройти психическую проверку

18.11 / Вице-президент Немецкого союза учителей – ложные представления о толерантности создали в школах почву для экстремизма

30.01 / Главред «Медиазоны» задержан за призывы к участию в незаконных акциях

13.09 / НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг “Роттердам плюс” – Вовк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика